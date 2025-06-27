Вакаба Хигути завершит спортивную карьеру после олимпийского сезона-2025/2026

Вице-чемпионка мира японская фигуристка Вакаба Хигути завершит спортивную карьеру после будущего олимпийского сезона-2025/2026. Об этом сообщает mainichi.jp.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. На прошлой Олимпиаде Хигути стала пятой, пропустив вперёд Анну Щербакову и Александру Трусову, свою соотечественницу Каори Сакамото и ещё одну россиянку Камилу Валиеву. В составе сборной Японии Вакаба стала серебряным призёром командных соревнований.

Ранее о решении завершить спортивную карьеру после олимпийского сезона сообщила и трёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото.