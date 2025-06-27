Тарасова: Ковентри продолжает линию Баха в вопросе допуска российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри по поводу допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. В частности глава МОК заявила, что этот вопрос не поднимался на прошедшем совете и, возможно, будет рассмотрен лишь в сентябре или в декабре.

«У меня не было никаких ожиданий в связи с её вступлением в должность. Не ждала, что она придёт и на следующий день нас допустит. Ведь она тем самым показала бы, что человек, который был до неё, всё делал неправильно. Видимо, в МОК считают, что они боги и без них ничего не будет.

Но на самом деле это без спортсменов и тренеров ничего не будет. Они буквально уничтожают атлетов из нашей страны. В фигурном катании мы возглавляли пьедесталы во всех дисциплинах на протяжении десятилетий. И вопрос с допуском россиян сейчас самый главный для всего фигурного катания. Судя по всему, Ковентри продолжает линию, которая была при Бахе», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин записали видеообращение к Кирсти Ковентри в связи со своим недопуском на Олимпийские игры 2026 года.

Ковентри вступила в должность президента МОК 23 июня. Она сместила Томаса Баха, который был известен своим негативным отношением к присутствию россиян и возвращению их на международные старты.