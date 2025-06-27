Тарасова: впервые слышу, чтобы на дорогие шоу, как у Загитовой, билеты были бесплатными

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала плохую продажу билетов на ледовое шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль», которое пройдёт сегодня и завтра, 27 и 28 июня, в Санкт-Петербурге.

«Посмотрим, как всё пройдёт, тогда можно будет давать оценку. Уверена, что не Загитова сама ставила шоу. Просто оно названо её именем. На шоу Алины я раньше не была. Посещала много других, была почти на всех, которые проходили у нас в стране и за рубежом. Увидим ли что-то новое? Думаю, её шоу будет похоже на другие.

Читала, что билеты идут очень тяжело, два шоу из пяти сняли. Честно, впервые слышу, чтобы на такое дорогостоящее мероприятие их раздавали бесплатно. Там же есть исполнители, которые стоят больших денег. На моей памяти это первый подобный случай. Это говорит о том, что люди не идут, потому что разных шоу у нас очень много. Советы Алине давать не могу. Я только хочу, чтобы и она, и публика получили удовольствие от этого мероприятия», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Отметим, что изначально планировалось пять показов рок-мюзикла на льду «Ассоль», однако по техническим причинам их количество сократилось до трёх. Ходят слухи, что это решение всё-таки было связано с невозможностью продать все билеты. Тем более несколько дней назад студентам некоторых вузов в Санкт-Петербурге начали предлагать посетить шоу бесплатно.

Однако сама Загитова сегодня сообщила, что на сегодняшнем премьерном показе шоу ожидается аншлаг.