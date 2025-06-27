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Загитова и Медведева исполнили номер под песню «Ты прости меня» на шоу «Ассоль»

Загитова и Медведева исполнили номер под песню «Ты прости меня» на шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и серебряный призёр Олимпиады Евгения Медведева выступили с совместным номером на ледовом шоу «Ассоль», которое проходит сегодня, 27 июня, в Санкт-Петербурге. В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня «Ты прости меня».

«Мы как чёрное и белое, алое и синее. Ты сильная, ты смелая, усмиришь одна море целое», — поётся в композиции.

Напомним, Загитова и Медведева были главными конкурентками во время спортивной карьеры. Какое-то время фигуристки даже не здоровались. Но недавно Алина решила написать Жене и помириться. Кроме того, Евгения неожиданно стала участницей шоу «Ассоль». Алина, в свою очередь, выступит в сентябрьском шоу Медведевой.

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