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«Двукратная чемпионка наших сердец». Загитова мило обратилась к Медведевой на шоу «Ассоль»

«Двукратная чемпионка наших сердец». Загитова мило обратилась к Медведевой на шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поблагодарила серебряного призёра Олимпиады Евгению Медведеву, которая выступила на её ледовом шоу «Ассоль», которое проходит сегодня, 27 июня, в Санкт-Петербурге. Алина назвала Женю «двукратной чемпионкой наших сердец».

«Специальный гость нашего шоу. Двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка наших сердец, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — Евгения Медведева», — сказала Алина после шоу.

Я хочу сказать огромное спасибо фанатам, я вас люблю. А также поблагодарить каждого зрителя, кто пришёл к нам сегодня поддержать. Для нас это очень важно. Я хочу просто сказать, что не надо предавать свою мечту, идите всегда к цели. И все, кто вам говорит, что не получится, что-то пойдёт не так, поверьте, в нашем сердце всегда должна быть мечта. Потому что мы создаём её сами своими руками. Желаю вам здоровья, счастья и ещё раз спасибо огромное», — добавила фигуристка.

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