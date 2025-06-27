Загитова осталась довольна премьерой шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поделилась впечатлениями после шоу «Ассоль», премьера которого состоялась сегодня, 27 июня, в Санкт-Петербурге.

«Я очень довольна всей проделанной работой, каждый номер был с глубоким смыслом, я надеюсь, что вы все почувствовали эту атмосферу «Алых парусов».

Рада что всё практически из задуманного получилось, вечером у нас ещё одна репетиция, не расслабляемся, находимся в тонусе», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Алина Загитова сообщила, что на премьерный показ шоу были проданы все билеты. В шоу принимают участие многие именитые российские фигуристы: чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов, а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова.