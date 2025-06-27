Медведева — о совместном номере с Загитовой на своём шоу: приходите — увидите

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о подготовке к своему ледовому шоу, которое запланировано на осень 2025 года.

«Моё шоу будет проходить второй раз, периодичность – раз в год. Скорее, как праздник, не совсем даже как спорт, а именно праздник фигурного катания. Показать людям, что это на самом деле весело, что у нас дружеский коллектив.

И тематика шоу, которое будет осенью, зажигательная, поэтому мы будем веселиться, любить фигурное катание. Совместный номер с Загитовой? Приходите — увидите. Алина будет участвовать в шоу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.