Ягудин — о рэпе в фигурном катании: раньше ходили с барсетками, а сейчас — ИИ

Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин заявил, что фигуристы могут внедрить новый жанр музыки в свои выступления.

«Ожидать рэп в фигурном катании? Рэп потихоньку тоже приходит. Раньше в Санкт-Петербурге ходили с барсетками, а сейчас мы уже не понимаем, как существовать без ИИ. Границ нет в любом творчестве, а это творчество. Рэпу быть», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.