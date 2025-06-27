Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ягудин — о рэпе в фигурном катании: раньше ходили с барсетками, а сейчас — ИИ

Ягудин — о рэпе в фигурном катании: раньше ходили с барсетками, а сейчас — ИИ
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин заявил, что фигуристы могут внедрить новый жанр музыки в свои выступления.

«Ожидать рэп в фигурном катании? Рэп потихоньку тоже приходит. Раньше в Санкт-Петербурге ходили с барсетками, а сейчас мы уже не понимаем, как существовать без ИИ. Границ нет в любом творчестве, а это творчество. Рэпу быть», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ягудин — заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров.

Материалы по теме
Что такое синхронное фигурное катание
Что такое синхронное фигурное катание
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android