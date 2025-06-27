«До сих пор тушь течёт». Ягудин — о премьере шоу Загитовой

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин поделился впечатлениями от просмотра шоу Алины Загитовой «Ассоль».

«Как вам рок в фигурном катании? У меня до сих пор тушь течёт от того, что сегодняшний день состоялся, от того, что это шоу состоялось. Несколько лет назад мы выступали под спокойные композиции, в основном классические.

Даже поверить не могли, что слова войдут в программы, что мы сможем использовать песни, вокальные композиции. И как участник сегодняшнего вечера и отец двух дочерей, которые живут в этом мире, я не то что говорю о шансе для рока. Он уже есть. Появился здесь на долгие годы вперёд», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.