Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«До сих пор тушь течёт». Ягудин — о премьере шоу Загитовой

«До сих пор тушь течёт». Ягудин — о премьере шоу Загитовой
Комментарии

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин поделился впечатлениями от просмотра шоу Алины Загитовой «Ассоль».

«Как вам рок в фигурном катании? У меня до сих пор тушь течёт от того, что сегодняшний день состоялся, от того, что это шоу состоялось. Несколько лет назад мы выступали под спокойные композиции, в основном классические.

Даже поверить не могли, что слова войдут в программы, что мы сможем использовать песни, вокальные композиции. И как участник сегодняшнего вечера и отец двух дочерей, которые живут в этом мире, я не то что говорю о шансе для рока. Он уже есть. Появился здесь на долгие годы вперёд», – передаёт слова Ягудина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Загитова устроит феерию вместе с Медведевой на шоу? А найдёт ли Рудковская плагиат?
Загитова устроит феерию вместе с Медведевой на шоу? А найдёт ли Рудковская плагиат?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android