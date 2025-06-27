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Загитова — о Медведевой: раньше обходили друг друга стороной, не знали, как себя вести

Загитова — о Медведевой: раньше обходили друг друга стороной, не знали, как себя вести
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о своих взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

«У нас хорошее общение, раньше мы обходили друг друга стороной, не знали, как себя вести. Сейчас у нас всё хорошо, мы проделали огромную работу, колоссальную работу.

Такие проекты вовлекают абсолютно всех людей, даже тех, которые приходят к нам первый раз. Мы хотели своим примером показать, что не надо обижаться друг на друга, путём разговора можно достичь понимания друг друга», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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