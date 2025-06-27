Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Давайте называть нас коллегами». Медведева оценила работу вместе с Загитовой

«Давайте называть нас коллегами». Медведева оценила работу вместе с Загитовой
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как продвигалась работа с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой во время создания ледового шоу «Ассоль»

«Рада, что у нас есть теперь возможность работать вместе, совместные проекты – это всегда классно. Мне кажется, классная премьера получилась.

Мы работали как коллеги, где-то уже и Алине становилось тяжело, которые сутки без сна. И когда обсуждали совместный номер, по свету были предложения, Алина всё прекрасно понимала и принимала.

Давайте будем называть нас коллегами. Тем более мы уже коллеги не просто на льду, а по продюсированию, жду всех и на своём шоу. Работали в хорошем сотрудничестве», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Загитова устроит феерию вместе с Медведевой на шоу? А найдёт ли Рудковская плагиат?
Загитова устроит феерию вместе с Медведевой на шоу? А найдёт ли Рудковская плагиат?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android