«Давайте называть нас коллегами». Медведева оценила работу вместе с Загитовой

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как продвигалась работа с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой во время создания ледового шоу «Ассоль»

«Рада, что у нас есть теперь возможность работать вместе, совместные проекты – это всегда классно. Мне кажется, классная премьера получилась.

Мы работали как коллеги, где-то уже и Алине становилось тяжело, которые сутки без сна. И когда обсуждали совместный номер, по свету были предложения, Алина всё прекрасно понимала и принимала.

Давайте будем называть нас коллегами. Тем более мы уже коллеги не просто на льду, а по продюсированию, жду всех и на своём шоу. Работали в хорошем сотрудничестве», – передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.