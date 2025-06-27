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Загитова объяснила бесплатную раздачу билетов на шоу «Ассоль» благотворительностью

Загитова объяснила бесплатную раздачу билетов на шоу «Ассоль» благотворительностью
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, почему приняла решение устроить бесплатную раздачу билетов на ледовое шоу «Ассоль».

«В моей жизни присутствует благотворительность, не только в шоу, но и в жизни. Я просто не показываю какую-то часть моего вклада в благотворительность.

Поэтому, естественно, какая-то часть билетов, разумеется, ушла на благотворительность. Для меня очень важно помогать людям, у которых нет возможности даже финансовой прийти к нам на шоу. А так – они пришли, порадовались, ушли с хорошим настроением, приподнятым», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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