Ягудин пошутил, что Загитова не выдала его родителям бесплатные билеты на шоу

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин пошутил, рассказав, что Алина Загитова не разрешила ему бесплатно взять билеты на ледовое шоу «Ассоль» для родителей.

Ягудин: Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала – нет. Потому что всё это работает. Всё в работу (улыбается).

Загитова: Это недостоверная информация (улыбается), – передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Алина Загитова сообщила, что на премьерный показ шоу были проданы все билеты. В шоу принимают участие многие именитые российские фигуристы: чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов, а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова.