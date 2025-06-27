Ягудин пошутил, что Загитова не выдала его родителям бесплатные билеты на шоу

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин пошутил, рассказав, что Алина Загитова не разрешила ему бесплатно взять билеты на ледовое шоу «Ассоль» для родителей.
Ягудин: Я попросил билеты для родителей, а Алина сказала – нет. Потому что всё это работает. Всё в работу (улыбается).
Загитова: Это недостоверная информация (улыбается), – передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Ранее Алина Загитова сообщила, что на премьерный показ шоу были проданы все билеты. В шоу принимают участие многие именитые российские фигуристы: чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов, а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова.