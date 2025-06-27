«Страховки нет — просто петля». Загитова поделилась подробностями о номерах «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о закулисье подготовки к своему ледовому шоу «Ассоль».

«Разбивать гитару достаточно опасно, непонятно, как она разлетится, обломки могут полететь в лицо. Но трудности делают нас сильнее, это был интересный ход, который я очень хотела реализовать.

Когда мы делаем полёты, тяжело согнуть руки. Мы разговариваем в этот момент с Вовой, пытаемся, улыбаясь, нежно сжимать наши руки. Все спортсмены, которые участвовали в этом шоу, все «титаны». Страховки нет – просто петля.

Это страшно, однако это, естественно, отрабатывалось несколько недель, для этого и есть репетиции, чтобы приходить на шоу, когда ты на адреналине, в смятении. Приходишь и делаешь, как робот», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.