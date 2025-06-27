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Алина Загитова призналась, что смотрит «Битву экстрасенсов»

Алина Загитова призналась, что смотрит «Битву экстрасенсов»
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на вопрос о своих любимых телевизионных шоу. Российская фигуристка призналась, что смотрит проект «Битва экстрасенсов», участники которого изображают обладание сверхспособностями.

«Любимые телешоу? Сейчас так много всего интересного, что порой путаешься во всех программах, которые существуют. Любимых нет, бывает, могу посмотреть чуть-чуть «Битву экстрасенсов». Это единственное, что могу вспомнить, потому что работа, работа и ещё раз работа. Не расслабляемся», – передаёт слова Алины Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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