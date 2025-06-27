«Как старшая учу младшую зарабатывать». Сестра Загитовой станцевала в шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала об опыте участия в своём ледовом шоу «Ассоль» младшей сестры Сабины.

«Костюмы – отдельная тема, которую мы прорабатывали месяца два-три. На костюм Жени отдала больше всего времени, на колготки немного не хватило, но мы старались (смеётся). Мне кажется, что получилось круто, по-рокерски, не банально. Пытались балансировать, было сложно и в музыкальном плане. Симбиоз молодых и опытных – и это хорошо сработало.

На площадке было порядка 300 людей, всех тех, благодаря которым было сделано это шоу.

Правда, что в шоу участвовала моя сестра Сабина? Да, она круто танцует, у неё есть целая команда по k-pop. Я решила, что она готова выступать на таких масштабных мероприятиях, я как старшая сестра учу младшую зарабатывать. Монетизировать свой талант (улыбается).

Поэтому здорово, что так получилось, она, конечно, переживала, очень сильно нервничала, репетировала, приезжала в Питер вместе с командой. Для неё немного другой стиль пластики танца, но ей всё удалось, она большая молодец», – передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.