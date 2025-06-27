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Алина Загитова ответила на подкол журналиста со словом «безызбежно»

Алина Загитова ответила на подкол журналиста со словом «безызбежно»
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на подкол журналиста, который упомянул придуманное фигуристкой слово «безызбежно».

– Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, всё постепенно.

— Можно сказать, что это будет безызбежно?
— Скоро новое слово придумаю, как придумаю — сразу вам скажу (улыбается), — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

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