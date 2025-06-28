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Плющенко — о недавнем скандале с Костылевой: не обращайте внимания, фейковая история

Плющенко — о недавнем скандале с Костылевой: не обращайте внимания, фейковая история
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о недавнем скандале, связанном с одной из его главных учениц, чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Накануне вечером в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

«Не обращайте внимания, это все фейковая история. Всё в порядке. Девочка работает, всё хорошо, нет проблем. Катаемся на мотоцикле, она гуляет, бегает, прыгает. Всё в порядке», — приводит слова Плющенко «РИА Новости».

В прошедшем сезоне-2024/2025 Елена, кроме победы на первенстве России, записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров, а также золото и серебро этапов ГП.

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