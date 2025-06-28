«Со мной и с Ленусей всё нормально». Мама Костылевой записала обращение к болельщикам

Ирина Костылева, мама 13-летней фигуристки Елены Костылевой, прокомментировала тот факт, что накануне вечером она якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего женщину забрала полиция. Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

«Как приятно, когда такая солидарность. Мне сейчас позвонили, написали, наверное, человек 30. Я жива и здорова. Правда, я болею – у меня дико сел голос, никак не можем оклематься уже неделю. Здесь в «Ангелах» все болеют, у всех сел голос со страшной силой. Еле разговариваю. Пью чай горячий с малинкой. Дома.

А в «Ангелах Плющенко» всё нормально. Мне даже было интересно всё это посмотреть и послушать. Успокойтесь, пожалуйста, со мной всё нормально, а уж тем более с Ленусей. Она уже спит, она сегодня поздно легла.

Мне было очень приятно увидеть столько откликов о моей судьбе и судьбе Лены. Спасибо», – сказала Ирина Костылева на видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

В прошедшем сезоне-2024/2025, который стал для Елены первым в команде Плющенко, она победила на первенстве России, а также записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров и золото и серебро этапов Гран-при.