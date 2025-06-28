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Плющенко рассказал, что всем ведущим фигуристам его группы уже поставили программы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что всем ведущим фигуристам его группы в академии «Ангелы Плющенко» уже поставили программы.

«Мы все работаем. Подготовка идёт, все пашут и готовятся. Всем ведущим спортсменам программы поставлены», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Напомним, в группе экс-фигуриста занимаются чемпионка России среди юниоров Елена Костылева, вице-чемпион России Макар Игнатов, победительница финала Гран-при России Вероника Жилина, которая в это межсезонье хотела перейти в Азербайджан, и сын Плющенко Александр (Гном Гномыч).

Ранее Костылева уже объявила музыкальное сопровождение для будущей короткой программы сезона-2025/2026. Она будет кататься под микс песен Леди Гаги, в частности под Bad Romance, Poker Face, Alejandro.