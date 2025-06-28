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Софья Муравьёва опубликовала новые фотографии с тренировок в группе Алексея Мишина

Софья Муравьёва опубликовала новые фотографии с тренировок в группе Алексея Мишина
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Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии с тренировок в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина, чей штаб спортсменка пополнила в это межсезонье, переехав из Москвы в Санкт-Петербург.

Фото: Личный архив Мишина

Фото: Личный архив Мишина

Фото: Личный архив Муравьёвой

«Отправляется с Алексеем Николаевичем в интересное путешествие», — подписала одну из фотографий Муравьёва.

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Нельзя не отметить, что Плющенко сам является воспитанником Мишина. Под его руководством Евгений завоевал главные титулы в карьере.

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