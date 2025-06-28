Загитова — о премьере шоу «Ассоль»: был солд-аут, были овации, много оваций

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поблагодарила зрителей, которые посетили её премьеру ледового шоу «Ассоль», которое прошло вчера, 27 июня, в Санкт-Петербурге.

«Друзьяяяя, это произошло! Премьерное шоу «Ассоль». Сегодня был солд-аут, были овации, много оваций. Мы все максимально выкладывались на полную, на максимум. (Сегодня) в 14:00 ещё есть билеты, но на вечер уже нет. Поэтому успейте приобрести билеты. Я вас очень сильно жду. До встречи», – сказала Загитова на видео, опубликованном в соцсетях.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.