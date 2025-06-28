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Видео: Елена Костылева успешно приземлила четверной аксель на удочке

Видео: Елена Костылева успешно приземлила четверной аксель на удочке
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко показал, как одна из его главных учениц, чемпионка России среди юниоров Елена Костылева успешно приземлила четверной аксель на удочке.

В прошедшем сезоне-2024/2025, который стал для Елены первым в команде Плющенко, фигуристка победила на первенстве России, а также записала в свой актив победу в финале Гран-при России среди юниоров и золото и серебро этапов Гран-при.

Накануне вечером в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

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