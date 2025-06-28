«Она уже не ребёнок». Ягудин рассказал, что его удивило при работе с Загитовой

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин рассказал, что его удивило при работе с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой в рамках ледового шоу «Ассоль», которое проходит в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«Алина — суровый руководитель? В какой-то момент да. Иногда взрослые фигуристы ведут себя как дети. Я ратую за то, чтобы разок гавкнуть и всех встряхнуть. У всех хи-ха, ха-ха. Понятно почему — ты упадёшь, парик уронишь, да, будешь виноват, но в итоге все воспримут как вину Алины. Это её шоу. Она и повышала голос, старалась держать всех в тонусе. Она не ребенок уже? Нет. Я был удивлён, что она реально знает, где какая фраза. Часто, когда ты во главе, то делегируешь. А она в курсе всего. Всё мониторит», — приводит слова Ягудина Sport24.

В шоу принимают участие многие именитые российские фигуристы: чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов, а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова.