Рудковская — о ситуации с мамой Костылевой: очень эмоциональный человек. Все об этом знают

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, высказалась о недавнем скандале, связанном с одной из главных учениц её мужа, чемпионкой России среди юниоров Еленой Костылевой. Накануне вечером в Сети появились видео, на которых мама фигуристки Ирина Костылева якобы устроила скандал в академии «Ангелы Плющенко», где тренируется дочь, из-за чего её забрала полиция.

«Мама Елены Ирина — очень эмоциональный человек. Мне кажется, весь мир фигурного катания это знает. Есть кризисные ситуации: родители — дети — подростки. Поэтому мы исключительно в правовом поле решаем эти вопросы. Есть сложности — есть. Но нам все помогают, идут навстречу и консультируют по сложным вопросам: опека, психологи, ФФККР.

В нашей академии все контракты подписываются исключительно добровольно. Мы предлагаем один раз. Да — да, нет — нет. Мы вкладываем гигантские суммы в топовых спортсменов: это не только тренировочный процесс и дополнительные занятия каждый день, это и проживание на территории академии, и медицина, и коньки — не одна пара в год, программы, костюмы. В год суммы варьируются от 3–5 млн рублей.

По Лене — контракт предлагалось подписать единожды, в ноябре. То хотят, то не хотят. Мы этот вопрос более не поднимаем. Вся академия знает, сколько мы для неё делаем.

Более того, никаких денег с Сони Муравьевой академия не взяла. Хотя у неё контракт был три года. Потому что мы любим Соню и вырастили её. Когда с нами по‑человечески, мы всегда идём навстречу во всех вопросах. Мы с Евгением Викторовичем состоятельные люди. Контракт имеет условное значение порядочности с обеих сторон.

Если бы мама Арины (Парсеговой) повела себя порядочно, мы бы выиграли с ней суд и отказались от денег (такой был изначально план). А если бы ушла красиво, то и судов бы не было», — приводит слова Рудковской «Матч ТВ».