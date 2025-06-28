«У меня четырёхлетие, у Плющенко — не одно». Ягудин назвал лучших фигуристов XXI века

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин назвал лучших фигуристов XXI века.

«Не то чтобы хочется быть политкорректным, но давайте я сниму свою кандидатуру, чтобы другие не истерили. У нас же фигурное катание — общество истеричек. Все поделились, клубы на клубы. Нет, Женька Плющенко однозначно должен быть. Если брать даже не в сравнении со мной, а вообще. У меня яркое четырёхлетие. У него, надо отдать ему должное, не одно — он уходил, возвращался, а это крайне сложно.

Дальше… (пауза.) У нас вот такой мир фигурного катания — одну фамилию назовёшь, другие спросят: «А где моя? Где Трусова?» Очень сложно выбрать. Яркая была Юлия Липницкая, но она без личной золотой олимпийской медали. С неё пошли наши одиночницы-чемпионки. Сотникова — первая чемпионка, но это было как-то спокойно. С другой стороны, первое золото! А сколько парников, танцоров… Бесполезно», — приводит слова Ягудина Sport24.

Сейчас Ягудин принимает участие в шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль», которое проходит в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге. Вместе с ними на лёд выходят чемпионка мира Евгения Медведева, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов, а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова.