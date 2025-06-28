Загитова играла на горящем рояле и танцевала с Медведевой, Ягудин летал над Исаакием. Фото

27 июня в Санкт-Петербурге состоялся премьерный показ ледового рок-мюзикла Алины Загитовой «Ассоль».

Главную роль в проекте олимпийская чемпионка исполнила сама. Также на льду появились Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Владимир Морозов, Мария Петрова и Алексей Тихонов и другие спортсмены.

Лучшие фото с ледового рок-мюзикла «Ассоль» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«Я очень довольна всей проделанной работой, каждый номер был с глубоким смыслом, я надеюсь, что вы все почувствовали эту атмосферу «Алых парусов».

Рада, что всё практически из задуманного получилось, вечером у нас ещё одна репетиция, не расслабляемся, находимся в тонусе», — сказала Загитова по окончании шоу.