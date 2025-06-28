Ягудин — Петросян и Гуменнику: будет тяжело в Пекине. Иная обстановка, ты привык к России

Олимпийский чемпион — 2002 российский фигурист Алексей Ягудин высказался о перспективах российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на успешное выступление на квалификационном турнире в Пекине к Олимпийским играм — 2026.

«Отталкиваясь от того, что сейчас происходит в мире, их допуск, к сожалению, исключение из правил. Ведь наших всего лишь двое. Им не будет тяжело пройти квалификацию (в Пекине). Будет тяжело, потому что ты несколько лет катался только в России. Приехал — опять Алиев, опять Кондратюк, опять те же самые ошибки, опять Синицына с лыжами выступает. Ты привык, и тебе на внутренних стартах уже спокойно.

А там немножко по-другому. Вроде и уровень в Китае будет не такой высокий, но это другая обстановка — другие люди, другие языки, другое вообще всё. Можно немножко потеряться. Так что на международке уже надо завестись внутри. Я желаю им прочувствовать себя на этом отборочном турнире, чтобы дальше (в Милане) было проще», — приводит слова Ягудина Sport24.

Петросян и Гуменнику Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявку на участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). При этом ни одни из представителей парных видов — парники Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Степанова/Иван Букин — не получили нейтральный статус и не смогут участвовать в соревнованиях.