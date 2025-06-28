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Яна Рудковская показала, как едет на шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербург

Яна Рудковская показала, как едет на шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербург
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Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, показала, как едет на ледовое шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, которое проходит в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

Рудковская опубликовала видео из поезда. Кроме того, она показала подарки, которые везёт в Северную столицу. В частности, она сделала специальные плюшевые игрушки в образах героев шоу «Ассоль». Речь идёт об Алине Загитовой (Ассоль), двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой (Хина Меннерс) и Алексее Ягудине (Эгль).

Ранее сама Загитова пригласила Рудковскую посетить постановку. Продюсер приняла приглашение.

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