Яна Рудковская показала, как едет на шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербург

Продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, показала, как едет на ледовое шоу «Ассоль» олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой, которое проходит в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

Рудковская опубликовала видео из поезда. Кроме того, она показала подарки, которые везёт в Северную столицу. В частности, она сделала специальные плюшевые игрушки в образах героев шоу «Ассоль». Речь идёт об Алине Загитовой (Ассоль), двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой (Хина Меннерс) и Алексее Ягудине (Эгль).

Ранее сама Загитова пригласила Рудковскую посетить постановку. Продюсер приняла приглашение.