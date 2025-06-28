Михаил Шайдоров получил грант от НОК Казахстана на подготовку к Олимпиаде-2026

Вице-чемпион мира казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил грант от Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана на подготовку к Олимпийским играм 2026 года.

«Поддержка направлена исключительно на тренировочный процесс, подготовительные мероприятия и участие в соревнованиях. Грант покрывает расходы, которые не представляется возможным покрыть через государственные средства. Это целевой грант, предусмотренный программой «Олимпийская солидарность» Международного олимпийского комитета (МОК). Грант предназначен на покрытие транспортных и логистических расходов, включая визовые вопросы одного из консультантов Шайдорова», — приводит слова представителей НОК Tengri Sport.

Ранее фигурист заявлял, что ему приходится «мотаться в получении виз, поиске льда», потому что в родном Алматы «до сих пор нет комфортных условий для тренировок». Также, по словам спортсмена, он не мог позволить себе возить на все соревнования личного врача, что также сказывалось на подготовке.

С нового сезона Шайдорова будет сопровождать врач, а в акимате Алматы пообещали выделить для фигуриста тренировочную площадку.