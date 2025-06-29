«Это планка, которую ты не только себе задрала, но и нам». Рудковская — о шоу Загитовой

Продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями о ледовом шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Ранее фигуристка пригласила Рудковскую на мероприятие, и та приняла его.

«Очень благодарна, что сегодня такой человек приехал поддержать нас. Она очень многое сделала для нашего шоу-бизнеса. Мне многому нужно поучиться у вас. Но я уверена, что вы поделитесь со мной этим опытом», — приводит слова Загитовой Sport24.

«Знаете, это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, стильно! И это всё ты сделала сама. И в таком юном возрасте.

Понятно, что была команда. Но рулевой командир, капитан этих алых парусов — Алина Загитова!

Ты знаешь, я приготовила тебе искренний подарок. Это мишка-твоя копия с алыми парусами и с корабликом. Хочу, чтобы твой кораблик красиво плыл везде и покорял новые горизонты», — отметила Рудковская.

Также супруга Евгения Плющенко подарила подобные игрушки Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.

«Мой муж считает его своим самым серьёзным соперником», — добавила Рудковская про Ягудина.