Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это планка, которую ты не только себе задрала, но и нам». Рудковская — о шоу Загитовой

«Это планка, которую ты не только себе задрала, но и нам». Рудковская — о шоу Загитовой
Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Продюсер Яна Рудковская поделилась впечатлениями о ледовом шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Ранее фигуристка пригласила Рудковскую на мероприятие, и та приняла его.

«Очень благодарна, что сегодня такой человек приехал поддержать нас. Она очень многое сделала для нашего шоу-бизнеса. Мне многому нужно поучиться у вас. Но я уверена, что вы поделитесь со мной этим опытом», — приводит слова Загитовой Sport24.

«Знаете, это такая планка, которую ты не только себе задрала, но и всем нам. Потрясающее шоу, стильно! И это всё ты сделала сама. И в таком юном возрасте.

Понятно, что была команда. Но рулевой командир, капитан этих алых парусов — Алина Загитова!

Ты знаешь, я приготовила тебе искренний подарок. Это мишка-твоя копия с алыми парусами и с корабликом. Хочу, чтобы твой кораблик красиво плыл везде и покорял новые горизонты», — отметила Рудковская.

Также супруга Евгения Плющенко подарила подобные игрушки Евгении Медведевой и Алексею Ягудину.

«Мой муж считает его своим самым серьёзным соперником», — добавила Рудковская про Ягудина.

Материалы по теме
Видео
Яна Рудковская показала, как едет на шоу Загитовой «Ассоль» в Санкт-Петербург
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android