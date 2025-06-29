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«Было очень круто, масштабно, три солд-аута». Загитова подвела итоги своего шоу «Ассоль»

«Было очень круто, масштабно, три солд-аута». Загитова подвела итоги своего шоу «Ассоль»
Загитова
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась итогами собственного ледового шоу «Ассоль», которое прошло в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я всё ещё не могу прийти в себя после вчерашнего дня, после сегодняшнего дня, потому что это было очень круто, очень масштабно, три солд-аута. Ваши аплодисменты, ваша поддержка очень заряжает нас на новые вершины.

Хочется сказать огромное спасибо Петербургу и не только, потому что к нам приезжали люди со всех уголков нашей страны. И не только: приезжали люди из Китая. Поэтому огромное вам спасибо, для нас это очень важно. Вы — двигатель нашего развития.

И хочется сказать: верьте в себя, не останавливайтесь, и всё у вас будет супер. Приходите на наши шоу ещё, до новых встреч», — сказала Загитова.

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