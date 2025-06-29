«Около 120 млн рублей». Рудковская оценила стоимость шоу Загитовой «Ассоль»

Продюсер Яна Рудковская предположила, сколько стоила реализация ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Ранее супруга Евгения Плющенко посетила один из показов шоу, которое состоялось в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«По моим скромным подсчётам, около 120 млн рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссёрско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.

Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дёгтя в бочке с мёдом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мёд сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».