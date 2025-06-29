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Рудковская оценила стоимость шоу Загитовой в 120 миллионов рублей

«Около 120 млн рублей». Рудковская оценила стоимость шоу Загитовой «Ассоль»
Рудковская
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Продюсер Яна Рудковская предположила, сколько стоила реализация ледового шоу олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Ассоль». Ранее супруга Евгения Плющенко посетила один из показов шоу, которое состоялось в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«По моим скромным подсчётам, около 120 млн рублей. Огромная команда делала «под ключ», режиссёрско-постановочная группа, классные декорации, пиротехника, музыка написанная. Приличные деньги, но такое шоу не может стоить меньше.

Я всегда говорю, что на сцене всегда должно что-то происходить, на льду, в воздухе. Мне хватило всего. Вам хочется спросить: «Яна Рудковская, где же ваша ложка дёгтя в бочке с мёдом?» Знаете, нет этой ложки, настолько мёд сладкий, настолько шоу зашло. Написала моему мужу, что я в восторге и как жалко, что он не поехал», — приводит слова Рудковской «Спорт-экспресс».

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