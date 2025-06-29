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Рудковская предположила, какой будет реакция на совместное шоу Плющенко с Ягудиным

Рудковская — о шоу с Плющенко и Ягудиным: мне кажется, оргазм будет у всех женщин
Ягудин и Плющенко
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Продюсер Яна Рудковская высказалась о возможном совместном шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

«Я, конечно, мечтаю, чтобы Алексей обязательно хотя бы в одном проекте откатал с Евгением, чтобы можно было показывать двух мэтров старой школы на одном льду. Мне кажется, оргазм будет у всех женщин одномоментно.

Алексей — это великий спортсмен с фантастической харизмой. Надеюсь, что мои уникальные подарки — мишки в костюмах Алины (Загитовой), Алексея, Жени (Медведевой) — будут украшать их дом, потому что они сделаны с большим уважением к их заслугам и мастерству», — приводит слова Рудковской «Спорт-Экспресс».

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