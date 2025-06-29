«Посмотрим, выльется ли это в какое-то хобби». Щербакова осваивает новый вид спорта

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что изучает правила игры в падел-теннис.

28 июня фигуристка провела тренировку в Лужниках в рамках «Московского марафона тренировок» — там Щербакова поделилась тем, как восстанавливается после травм и поддерживает спортивную форму, а также как сохраняет баланс в питании.

«Тренировка была мощная, я не ожидала. Все, кто её выдержали, все огромные молодцы, потому что даже я на середине уже думала, что это серьёзный уровень.

Я довольно часто сейчас занимаюсь в зале подкачкой. После некоторых травм нужно поддерживать все мышцы в тонусе. А фигурное катание — это очень специфичная нагрузка, неравномерная. Так что как раз как профилактика очень хорошо прокачивать все мышцы. Поэтому я регулярно хожу в зал, тренируюсь.

Недавно начала осваивать падел — интересная история, но посмотрим, выльется ли это в какое-то хобби.

Питание — сложная тема, особенно для девочек в большом спорте. Стараюсь находить баланс между тем, чтобы и здорово питаться, и чтобы не уходить совсем в какие-то ограничения. Стараюсь держать себя в форме. Но я ещё в поисках идеального баланса», — сказала Щербакова.