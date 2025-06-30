Софья Муравьёва прилетела в Италию для работы с французским хореографом Бенуа Ришо

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва на личной странице в социальных сетях выложила новые фотографии с тренировок в Италии, куда она прилетела для работы с французским хореографом Бенуа Ришо. Ранее сообщалось, что специалист поставил россиянке произвольную программу, пока был несколько дней в Москве в это межсезонье.

Фото: Личный архив Муравьёвой

В середине апреля Муравьёва покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко», в которой тренировалась на протяжении пяти лет. Под его руководством спортсменка выиграла серебро чемпионата России и чемпионата России по прыжкам.

Теперь Муравьёва занимается в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина, чей штаб спортсменка пополнила в это межсезонье, переехав из Москвы в Санкт-Петербург.