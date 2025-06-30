«Был бы полный зал любви». Тарасова — об идее совместного шоу Плющенко и Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном совместном шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина.

«Хорошо отношусь к идее совместного шоу Ягудина и Плющенко. Думаю, это было бы потрясающе. Пришли бы люди, которые любят их: кто-то одного, кто-то второго, а кто-то — всех вместе. Был бы полный зал любви и ожидания прекрасного шоу. Это было бы масштабно!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Ранее жена Плющенко продюсер Яна Рудковская высказалась о подобной возможности. Такая идея пришла ей после посещения шоу «Ассоль», в котором принимали участие две главные конкурентки во время спортивной карьеры — олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.