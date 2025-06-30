Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стало известно, когда планируют открыть школу Алины Загитовой в Казани

Стало известно, когда планируют открыть школу Алины Загитовой в Казани
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил, когда планируют открыть дворец фигурного катания, возводимый в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани.

«Как вы знаете, в начале лета прошёл градсовет по ряду объектов, в том числе по этой арене. На нём одобрили дизайнерскую часть: фасады, а также общий подход к стройке. В общем, утвердили все финальные решения. Движемся, как и договаривались, к реализации проекта: сейчас идут земляные работы, мы выходим в летнюю строительную кампанию. К следующему сезону, весной — в начале лета, хотим завершить проект, ввести в эксплуатацию и начать работу внутри», — сказал Леонов «ВсеПроСпорт».

Дворец будет построен на улице Портовая, 2 с учётом концепции микрорайона и получит поддержку от государства. Ранее Леонов сообщил, что, хоть здание и возводится в честь Загитовой, это не значит, что он получит её имя.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.

Материалы по теме
Министр спорта Татарстана: Загитовой 23 года, называть её именем стадион — это перебор
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android