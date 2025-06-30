Роднина — о доминировании Москвы: «Газпром» перевели в Петербург для поднятия уровня жизни

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала ситуацию с экономическим доминированием столицы России, Москвы, по сравнению с другими регионами страны.

«Разница между Москвой и регионами была всегда: и в советское время, и в царские годы. Страна гигантская, а Москва — столица с долгой историей. Есть ли в этом вопросе несправедливость? Я тут её не вижу. Почему тогда люди, например, из Саратова или Пензы стремятся в первую очередь купить жильё в Москве, а не вкладывать деньги в свой регион и в свой город? Такая у нас реальность.

Столько, сколько Москва сдаёт в бюджет, не делает ни один регион нашей страны. Вы же видите, что государство делает. «Газпром» перевели в Санкт-Петербург, чтобы поднять там уровень жизни и количество налоговых отчислений. Какие-то средства переводят в другие регионы. На протяжении уже трёх лет 10 регионов ежегодно получают федеральные средства, чтобы выровнять ситуацию», — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.