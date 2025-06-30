Шоу Алины Загитовой «Ассоль» — 2025: смотреть онлайн, полная запись выступления

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поблагодарила Первый канал за трансляцию её ледового шоу в телевизионном эфире. Она также поделилась ссылкой на рок-мюзикл для тех фанатов, кто не смог увидеть премьеру сразу.

Посмотреть полную запись шоу Алины Загитовой «Ассоль» можно по ссылке.

«Благодарю родной Первый канал за показ рок-мюзикла «Ассоль» в прямом эфире. Кто смотрел, делитесь впечатлениями», — написала Загитова в своём телеграм-канале.

Алина Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она завершила спортивную карьеру в 2019 году.