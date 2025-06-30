Косторная и Куница опубликовали романтичные фото с отдыха перед ожиданием малыша

Чемпионка Европы Алёна Косторная и её муж Георгий Куница опубликовали новые фотографии с отдыха в Египте, где они находятся вместе со своей семьёй и родственниками с обеих сторон.

Фото: Личный архив Косторной

Фото: Личный архив Косторной

Фото: Личный архив Косторной

Фото: Личный архив Косторной

Напомним, в конце апреля после одного из шоу Плющенко фигуристы оригинально сообщили в социальных сетях, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы. Но многие эксперты заявили, что им будет тяжело вернуться в большой спорт.