Тарасова: всю ночь не спала и смотрела шоу Загитовой. Алина была самой прекрасной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями после просмотра ледового шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль», которое прошло в период с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге.

«Я всю ночь не спала и смотрела шоу с Алиной Загитовой в главной роли — и не жалею об этом. Лёша Ягудин в главной роли просто превзошёл себя — работал просто гениально. Алинка Загитова была самой прекрасной. Она меня потрясла тем, что многому научилась. Загитова прекрасно выглядела — утончённой балериной. Она очень красиво работала, особенно в воздухе. Они хорошо смотрелись на льду с Евгенией Медведевой. Ещё мне понравился Морозов, который вообще работает у Тани Навки. Он просто прекрасный и красивый парник.

В этом шоу было много хорошего начиная от изумительных декораций и заканчивая желанием каждого максимально работать. Главное — у всех была любовь. Считаю, шоу не надо сравнивать. У всех они очень интересные и разные. Я за то, чтобы их смотрели, потому что у каждого нашего создателя есть что смотреть. У нас такая страна, в которой очень много выдающихся фигуристов. А отсюда пошло много разнообразных коллективов, которые ставят разные спектакли на коньках», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В шоу, помимо Загитовой (Ассоль), принимали участие многие именитые российские фигуристы: олимпийский чемпион Алексей Ягудин (Эгль), чемпионка мира Евгения Медведева (Хина Меннерс), призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Владимир Морозов (Грэй), а также чемпионы мира Алексей Тихонов и Мария Петрова (родителей Ассоль).