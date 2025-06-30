«Да, это так». Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания в России.

— Флаг в руки молодым фигуристам, которые хотят повторить мои достижения. Я только за то, чтобы повторяли и приумножали. Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд. Конечно, сравнивать разные поколения в этом вопросе тяжело. Сейчас в 18 лет спортсмены карьеру заканчивают, а я в этом возрасте только на чемпионате Европы дебютировала.

— Как реагируете, когда вас называют главной легендой в фигурном катании?

— В отечественном — да, это так. Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени — трёхкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двукратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно, — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.