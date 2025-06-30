Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Да, это так». Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания

«Да, это так». Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания
Аудио-версия:
Комментарии

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему считает себя главной легендой фигурного катания в России.

— Флаг в руки молодым фигуристам, которые хотят повторить мои достижения. Я только за то, чтобы повторяли и приумножали. Как видите, на данный момент этого не произошло, уже 45 лет держится рекорд. Конечно, сравнивать разные поколения в этом вопросе тяжело. Сейчас в 18 лет спортсмены карьеру заканчивают, а я в этом возрасте только на чемпионате Европы дебютировала.

— Как реагируете, когда вас называют главной легендой в фигурном катании?
— В отечественном — да, это так. Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени — трёхкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двукратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно, — приводит слова Родниной Sport24.

Напомним, сама Роднина долгие годы жила в США, куда уехала в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.

Материалы по теме
Роднина — о доминировании Москвы: «Газпром» перевели в Петербург для поднятия уровня жизни
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android