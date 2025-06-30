«У неё есть свои причины, и они прекрасны». Морозов — о неучастии Тарасовой с ним в шоу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов высказался о том, что его многолетняя партнёрша Евгения Тарасова, с которой он выиграл все свои главные медали, не участвует с ним в паре в ледовых шоу во второй половине этого сезона.

«У неё есть свои причины, и они прекрасны, мне кажется. Но это её личное дело. У меня всё в шоу хорошо», — приводит слова Морозова «Спорт-экспресс».

Тарасова снялась со многих шоу сезона, в которых должна была принимать участие. Ходят слухи, что фигуристка может быть беременна.

Ранее Морозов исполнил главную роль в ледовом мюзикле олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой «Ассоль». Он заменил чемпиона Игр в Сочи в команде танцора Дмитрия Соловьёва, который не смог участвовать по «личным обстоятельствам».