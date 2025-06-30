Губерниев: в стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал тот факт, что в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани планируют построить ледовый дворец.

«Хорошо, что строятся спортивные сооружения. В стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой. Не знаю, насколько в этой школе фигурного катания в Казани всё будет связано с именем Загитовой, но в любом случае похвально, что Татарстан активно развивает спорт, строит спортивные объекты, проводит очень много соревнований. Это здорово!» – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил, когда всё-таки планируют открыть дворец фигурного катания, возводимый в честь Загитовой в столице Татарстана.