Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Губерниев: в стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой

Губерниев: в стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал тот факт, что в честь олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в Казани планируют построить ледовый дворец.

«Хорошо, что строятся спортивные сооружения. В стране должно быть много различных спортивных школ, не только Загитовой. Не знаю, насколько в этой школе фигурного катания в Казани всё будет связано с именем Загитовой, но в любом случае похвально, что Татарстан активно развивает спорт, строит спортивные объекты, проводит очень много соревнований. Это здорово!» – приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил, когда всё-таки планируют открыть дворец фигурного катания, возводимый в честь Загитовой в столице Татарстана.

Материалы по теме
Стало известно, когда планируют открыть школу Алины Загитовой в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android