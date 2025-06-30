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Ирина Роднина: очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции

Ирина Роднина: очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина посетовала на предвзятое отношение к российским спортсменам со стороны международных федераций.

«Очень обидно, что российский спорт столько лет находится в изоляции. Обида в первую очередь из-за того, что непонятно, по каким принципам нас отстранили в 2022 году. Когда были наказания в адрес нашего спорта в 2016, 2018 годах, всё более-менее было понятно. Там были чёткие доводы. А начиная с 2022 года одним странам разрешают соревноваться, а России – нет. Двоякая ситуация вызывает обиду. Предвзятое отношение к российским спортсменам было всегда, к сожалению. С одной стороны, нам уже не привыкать к этому, с другой стороны, хочется объективности в вопросе допуска на международные соревнования», — приводит слова Родниной ВсеПроСпорт.ру.

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