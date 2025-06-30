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Роднина: в сентябре увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание

Роднина: в сентябре увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина считает невозможным предсказать, насколько международный бан отразился на способности российских спортсменов конкурировать с лидерами.

– Как считаете, сильно ли сказалось международное отстранение с 2022 года на уровне российского профессионального спорта?
– Гадать бессмысленно. Скоро мы это увидим, когда наших спортсменов полноценно вернут на международные соревнования. На внутренних стартах ты не поймёшь, насколько отстаёшь или не отстаёшь от иностранных конкурентов. В фигурном катании можно, конечно, посчитать количество элементов, в других видах, где есть чёткие показатели, сравнить секунды, метры. Но это всё равно российские старты, где ты соревнуешься только со своими, там нет той повышенной ответственности и накала, как на международном турнире.

В сентябре на олимпийском отборе мы увидим, на каком уровне находится наше фигурное катание по сравнению с остальными. Надеюсь, увидим наших ребят и на Олимпийских играх, — приводит слова Родниной ВсеПроСпорт.ру.

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Новости. Фигурное катание
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