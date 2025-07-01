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Миронова — о работе в паре: иногда бесит так, что внутри, как в микроволновке с фольгой

Миронова — о работе в паре: иногда бесит так, что внутри, как в микроволновке с фольгой
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
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Российская танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о работе в дуэте.

— Как вы справляетесь с ситуациями, когда невмоготу и партнёр откровенно раздражает?

Екатерина: Бывает, хочешь кинуть ботинок в спину, но потом вспоминаешь, что ботинок дорогой. Иногда бесит так, что внутри, как в микроволновке с алюминиевой фольгой. В такие моменты я просто делаю шаг назад — иногда буквально. А потом дышу. Иногда помогают шутки, иногда — гантели. Или проговаривание: «Я бешусь сейчас, но ты не умрёшь от этого, потерпи».

Евгений: Все мы люди, и у всех бывают плохие дни. В таких ситуациях я просто собираю волю в кулак и отрабатываю тренировки, а потом уже в разделке могу вернуться в это грустное состояние. И всегда следую правилу: плохо, что-то не нравится — скажи.

Миронова и Устенко — члены сборной России по фигурному катанию, призёры этапов Гран-при России.

Полное интервью с Мироновой и Устенко читайте здесь
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