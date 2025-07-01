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Фигуристы Миронова и Устенко ответили, что их больше всего раздражает друг в друге

Фигуристы Миронова и Устенко ответили, что их больше всего раздражает друг в друге
Екатерина Миронова и Евгений Устенко.
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Российская танцевальная пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились, что их бесит в друг друге.

— Что больше всего раздражает в партнёре и как с этим справляетесь?

Екатерина: Я могу вечно ковыряться с одним элементом, доводя до совершенства. Женя в этот момент уже топает ногой: «Пошли дальше!». Ещё могу начать эмоциональный спринт: «Смотри, какая идея! Музыка! Платье! Сценография!» — всё ещё думая, как ногу переставить на три 3 см левее. Справляемся? Мы научились… ждать друг друга.

Евгений: Если честно, меня уже ничего не цепляет в этом плане в Кате. Мы как-то настолько скатались, что научились взаимодействовать гармонично друг с другом.

На данный момент танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко находится в США на сборах олимпийского чемпиона Чарли Уайта.

Полное интервью с Мироновой и Устенко читайте здесь
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