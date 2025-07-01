«Он – мускулы и стабилизатор». Миронова и Устенко – о зонах ответственности в паре

Танцевальный дуэт Екатерины Мироновой и Евгения Устенко высказались о о зонах ответственности в их тандеме. Они отметили, что их обязанности немного перемешаны.

– Распределены ли у вас зоны ответственности в паре и как?

Екатерина: У нас, как в хорошем дуэте, неважно, кто начал, важно — как звучит вместе. Можно сказать, я — лицо и душа, он — мускулы и стабилизатор. Условно: я слежу за эстетикой, стилем, музыкой, идеей, Женя — за структурой, стабильностью, техникой. Но на деле всё перемешано.

Евгений: Мы оба отвечаем за всё, что есть в программе и катании. В остальном, каждый где-то подхватывает партнера. Или делегирует.